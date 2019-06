Schleudertraining: Wenn kleine Tipps große Wirkung zeigen

Ich habe mich also getraut. Nach 27 Jahren Fahrpraxis, die ohne gröbere Schäden verlaufen ist, stelle ich nun im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Marchtrenk mein Können unter Beweis.

Gemeinsam mit den zwölf weiteren Teilnehmerinnen formiere ich mich an diesem "Lady Day" (einem von insgesamt sechs hier in Marchtrenk abgehaltenen Terminen) für sechs Stunden kurzfristig zu einem Team. Mit dem Ziel, dass am Ende des Tages nicht nur Wissenswertes rund ums Auto vermittelt, sondern vor allem das Können geschärft wird. Angenehmer Nebeneffekt ist ein abschließender Geschicklichkeitsbewerb, dessen Siegerin im September mit weiteren Kontrahentinnen um eine Mercedes A-Klasse rittern darf. Mein Adrenalinspiegel wird diesbezüglich jedoch nicht strapaziert, hier bleibe ich stille Beobachterin.

Nach einem kurzen Theorieteil treten wir mit den eigenen und abwechselnd mit den beiden testweise zur Verfügung gestellten Mercedes-Fahrzeugen den Praxistest auf dem 120.000 Quadratmeter großen Parcours an. Über ein Funkgerät ist jede Teilnehmerin mit unserem Instruktor Daniel Fessl verbunden.

Und das ist auch gut so: Beim Aufwärmtraining, das uns über eine langgezogene, ansteigende Kurve und schließlich wieder abwärts über eine mit plötzlich aufschießenden Hindernissen in Form von Wasserfontänen gespickte Strecke führt, kommt kurzfristig Panik auf: Beim Versuch, diesen auszuweichen, bricht auf dem eigens präparierten Asphalt das Heck plötzlich weg. "Wie auf Seife", schießt es mir, während ich krampfhaft versuche, dagegenzulenken. Was mir zunächst viel zu spät gelingt. In der Praxis wäre ich zwar nicht gegen die Hindernisse geprallt, dafür aber auf die Gegenfahrbahn geraten.

"Versuch einmal, weniger zu bremsen", weist mich Fessl über das Funkgerät an. "Echt jetzt?", denke ich mir. Ausweichen, ohne auf die Bremse zu steigen, erscheint mir zunächst keine praktikable Lösung. Aber in diesem "geschützten Rahmen" will ich es dann doch ausprobieren. Also nehme ich beim nächsten Wasserhindernis bewusst den Fuß vom Gas und fokussiere mich stattdessen aufs Gegenlenken.

Lob über Funk

"Super, jetzt hat’s gepasst", höre ich Fessls lobende Worte, während ich halbwegs elegant die spontan auftretende Wassersäule hinter mir lasse. Mit vielen weiteren Anweisungen lotst uns Fessl über unterschiedlichste Strecken, ehe am Nachmittag das Highlight, das Fahren über die Schleuderplatte, folgt. "Die erste Lenkeinrichtung muss spontan kommen", sagt Fessl. Und trotzdem bin ich zunächst aufs Neue schockiert, wenn sich der Wagen plötzlich dreht. Ab dem zweiten Versuch gelingt es mir bereits, richtig zu reagieren.

Und das gibt mir Sicherheit. Sicherheit für den Ernstfall im Alltag, der jederzeit eintreten kann.

Lady day 2019

Dieser Tage endete der 22. „She’s Mercedes Lady Day“ in Oberösterreich. In der Zeit zwischen März und Juli können österreichweit 600 Teilnehmerinnen, die ausgelost werden, gratis in den ÖAMTC-Fahrtechnikzentren ihr Können unter Beweis stellen. Im Zuge des Trainings wird jeweils eine Tagessiegerin ermittelt, die dann beim Finale im September um den Hauptpreis, eine Mercedes A-Klasse, kämpft.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at