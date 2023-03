Schau, schau – ein Cupra!

Aktuell entstehen hierzulande die ersten Schauräume im Cupra-Stil – wie etwa in Linz an der Industriezeile. Dort machte der Leiter des PIA-Standortes (Porsche Inter Auto), Gerald Schimetich, viel Platz frei für die junge spanische Marke. Seit wenigen Tagen ist der riesige Schauraum eingerichtet. "Und zwar mit Wohnzimmer-Atmosphäre", betonte Wolfgang Wurm, Geschäftsführer von Seat/Cupra und Skoda Österreich, bei der offiziellen Eröffnung.

Neben dem Standort Linz-Industriezeile hat auch schon das Autohaus Lang in Grieskirchen umgebaut, fünf weitere Händler in Oberösterreich folgen.

Denn Wolfgang Wurm erwartet ein Wachstum der dynamischen Marke. "In den nächsten eineinhalb Jahren bringt Cupra sieben neuen Modelle", sagt der gebürtige Oberösterreicher. Den Anfang macht der Tavascan, ein 4,70 Meter langer Elektro-SUV, im April. "In allen Modellen steckt sehr viel Herzblut", sagt Wurm – von den Entwicklern über die Designer bis hin zu den Verkäufern. Der gesamte Kreis würde sich mit den stylischen Autos identifizieren. Was wichtig für die Marke ist: Das Zielpublikum ist jünger als bei Mitbewerbern. Und: "Wir wollen Seat nicht ersetzen, sondern ergänzen." Und das tut Cupra bisher ausgezeichnet. Im Jänner lag der kumulierte Marktanteil in Österreich bei zwölf Prozent.

