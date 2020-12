Rennen um die grüne Pole-Position: Zwei E-Autos hängten den Rest ab

Wer hat in Sachen Umweltfreundlichkeit den Kühler vorne? Diese Frage beantwortete der ÖAMTC beim großen Green-NCAP-Test, bei dem Treibhausgase, Schadstoffausstoß und Energieverbrauch auf dem Rollenprüfstand wie auch auf der Straße bewertet wurden. Vorweg: "Von den 24 Testkandidaten erreichten nur die vollelektrischen Renault Zoe und Hyundai Kona die Höchstwertung von fünf Sternen", sagt Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC.

Hybrid als Alternative

Als umweltfreundlichste Alternative zum E-Auto zeigte sich der Benzin-Elektro-Hybrid Toyota C-HR 1.8 Hybrid mit 3,5 Sternen. "Dass ein Hybrid-Antrieb nicht automatisch besser für die Umwelt sein muss, macht hingegen der Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid deutlich, der nur 2,5 Sterne erhält", sagt Lang. Insgesamt zeigt der aktuelle Test außerdem, dass Benziner in Sachen Ausstoß von Treibhausgasemissionen dem Diesel überlegen sind: Peugeot 208 1.2 PureTech 100, Peugeot 2008 1.2 PureTech 110, Renault Captur TCe 130, Renault Clio TCe 100 und VW Polo 1.0 TSI sicherten sich jeweils drei Sterne. Ein solches Ergebnis schaffte nur ein Diesel: Der Mercedes C 220d 9G-Tronic, der mit guter Abgas-Nachbehandlung und geringem Spritverbrauch drei Sterne einfährt. Mit in dieser Wertung ist der gasbetriebene Seat Ibiza 1.0 TGI dabei.

Nur Diesel am Tabellenende

"Generell zeigt sich bei Verbrennern ein sehr unterschiedliches Bild", sagt Lang. "Die meisten Diesel, aber auch einige Benziner erreichen 2 bis 2,5 Sterne." Am Ende der Tabelle sammeln sich allerdings nur Diesel-Modelle. (heb)