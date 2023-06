Renault zeigt neues Marken-Gesicht SUV-Coupé Rafale als Topmodell

Das Design des Vel Satis haftet fest im Kopf. Vor allem das dicke Heck. Markant, aber Geschmackssache. Heute möchte Renault wieder eine optische Duftmarke setzen – mit dem Rafale. Allerdings dürfte dem neuen SUV-Coupé mehr Erfolg beschieden sein als dem mittlerweile kultigen Urahn, denn die Optik ist dynamisch-gefällig. Und zeigt, sagen die Franzosen, das neue Gesicht der Marke.

Premiere auf Pariser Air Show

Vorgestellt bei der 54. Pariser Air Show, erinnert die Bezeichnung Rafale an das gleichnamige Rennflugzeug C460 aus den 1930er-Jahren, das einige Rekorde aufgestellt hat.

Aufgebaut auf der CMF-CD-Plattform, auf der auch der neue Espace basiert, streckt sich der coupé-ähnliche SUV auf 4,71 Meter (Espace 4,85 Meter). Die Breite gibt Renault mit 1,86 Metern an, die Höhe mit 1,61 Metern.

Beim Kreieren des Kühlergrills half künstliche Intelligenz mit, nach dem Clio ist der Rafale der zweite Renault mit den neuen, seitlich an der Front angeordneten Tagfahrleuchten.

In Sekundenschnelle lässt sich das 1,47 mal 1,12 Meter riesige Panoramadach abdunkeln oder wieder transparent machen – per Google-Assistant-Sprachbefehl oder über eine Taste an der Deckenleuchte. Apropos: Google Maps ist wie 50 andere Apps mit an Bord.

Tierfreie Inneneinrichtung

Leder flog raus, die Franzosen verwenden im Innenraum ausschließlich tierfreies TEP-Material. Im Premieren-Modell kommen zudem Schiefer und gefärbter Kork zum Einsatz.

Neben dem 12,3-Zoll-Cockpitdisplay ragt mittig der 12 Zoll große Touchscreen in die Höhe. Das Head-up-Display erscheint erstmals auf der Windschutzscheibe und nicht mehr auf einem ausklappbaren Rauchglas.

32 Assistenzsysteme packen die Franzosen in den Rafale: vom Notbremssystem bis zum aktiven Abstandstempomaten.

Der Renault Rafale wird 2024 auf den Markt kommen, dann gibt’s auch Preise.

Renault Rafale: Die Antriebe

Vom Start weg verpflanzt Renault nur einen Antrieb in den Rafale: den 146 kW (200 PS) starken Benzin-Vollhybrid, der auch im Espace Dienst verrichtet. Dabei wird ein 1,2-Liter-Dreizylinder mit 96 kW (130 PS) und 205 Newtonmetern mit zwei E-Motoren gekoppelt. Der 50 kW (70 PS) starke E-Motor mit 400 Volt Betriebsspannung kümmert sich um den Vortrieb, das Sekundär-Aggregat (18 kW/25 PS) fungiert als Starter-Generator. Der WLTP-Verbrauch liegt wie beim Espace bei 4,7 Litern Super, wobei in der Stadt 80 Prozent der Wege elektrisch zurückgelegt werden. Ein Allradler mit 300 PS ist in Vorbereitung.

