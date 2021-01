Renault auf der "Neuen Welle": Sieben neue E-Modelle

Dabei blicken die Designer in den Rückspiegel und erinnern mit dem Renault 5 Prototype an das legendäre Modell. Diese DNA werde in künftige Designs einfließen, so Luca de Meo.

Dacia wiederum entert mit dem 4,60 Meter langen Bigster ein neues Segment: Der SUV wird unter anderem aus recyceltem Kunststoff gefertigt und preislich eine Kategorie darunter angesiedelt. Designtechnisch könnte das Concept Car auch von Land Rover stammen.

Unter der Marke Alpine werden die Kräfte der gesamten Sportaktivitäten (Formel 1 usw.) gebündelt. Ziel ist, rein elektrische Sportwagen zu entwickeln.

Um den wachsenden Markt der Leihautos in den Städten (wie Car2Go) bedienen zu können, gründeten die Franzosen die Shared-Mobility-Marke Mobilize und stellten den Prototyp EZ-1 vor: ein 2,3 Meter langer elektrischer Zweisitzer für die Stadt.