Renault-Allianz: 35 neue E-Autos

Das Dreigestirn investiert in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Euro in die Elektrifizierung der eigenen Modelle. Bis 2030 werden 35 neue E-Modelle auf den Weltmarkt gebracht, so die Ankündigung von Jean-Dominique Senard, Vorsitzender der Allianz. Ein Ziel ist zudem, die Nutzung gemeinsamer Plattformen auf 80 Prozent und die Batterieproduktion auf 220 GWh zu steigern. 2025 soll zudem das erste vollständig softwarebasierte Fahrzeug auf den Markt gebracht werden.