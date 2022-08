Rekorde am laufenden Band

Zugegeben: Wer nach dem meistgebauten Auto aller Zeiten fragt, denkt wohl nicht sofort an den Toyota Corolla. Oder an den martialischen Pick-up Ford F-150, der in den USA seit mehr als 30 Jahren das meistverkaufte Auto ist. Hierzulande kommt einem wohl eher VW in den Sinn – der Golf oder der Käfer. Das liegt aber wohl an der westeuropäischen Brille.