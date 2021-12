Reifeprüfung glänzend bestanden

In der Erinnerung haftet der OÖN-Test Mitte der 1990er-Jahre fest, als der Kollege schilderte, wie bei starkem Regen Wasser in den Fußraum des Sportage eindrang. Lang, lang ist’s her, richtig. Und Kia zählt zu jenen fernöstlichen Marken, die rasant lernen und wachsen. Dieser Tage zeigten die Südkoreaner den neuen Sportage her, die fünfte Generation. Das Wasserdebakel von einst ist längst vergessen, hier steht nun ein Stadt-SUV, bei dem sich Kia selbst übertroffen hat.