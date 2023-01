Range Rover PHEV: Von einem anderen Stern

Seit 50 Jahren definiert Range Rover den Luxus bei Geländewagen. Ausstattung, Design, Technik – der Engländer ist Benchmark, der Maßstab in all diesen Kategorien. Wobei neue Generationen die Ahnen keinesfalls alt aussehen lassen. Aus Prinzip nicht. So auch die aktuelle Version, der L460. Der Range Rover ist auf den ersten Blick eindeutig als Range Rover erkenntlich, in den Dimensionen, den Proportionen. Jüngst launchten die Briten die Plug-in-Hybrid-Version des aktuellen Luxus-Allradlers. Wir waren mit dem 510-PS-Modell unterwegs.

Design: Das Abgerundete ersetzte das Eckige, die Front ist – wie der Rest auch – glattgebügelt. Keine scharfen Kanten, keine spitzen Falze – nichts. Sogar die Türöffner verschwinden während der Fahrt in der Versenkung. Stichwort: cW-Wert. Der Rangie ist windschlüpfig wie keiner seiner Ahnen zuvor. Natürlich darf der angedeutete vertikale Lüftungsschlitz knapp vor den Vordertüren nicht fehlen – ein Markenzeichen.

Innenraum: Schlicht ist das Innere, symmetrisch und gediegen. Die wichtigsten Funktionen wie Tempomat und Lautstärke (alles am Lenkrad) sowie Klima und Fahrmodi lassen sich direkt bedienen. Der gewaltige Rest der Schalter und Knöpfe verschwand im Infotainmentsystem. Dort mag die Flut an Buttons auf den ersten Blick verwirren, doch steckt hinter der Anordnung System. Und die Bildschirmgröße in Kombination mit den großen App-Icons garantiert dem Zeigefinger eine extrem hohe Treffsicherheit bei der Bedienung.

Die ansprechende Infotainment-Grafik erweist sich als bestens ablesbar – wie auch die Infos des Head-up-Displays. Gestochen scharf und farblich ausgewogen werden die Zeichen auf die Windschutzscheibe projiziert. Wer seine Smartphone-Apps nutzen möchte: Apple CarPlay und Android Auto sind an Bord. Logisch.

Aufgeräumt und extrem edel: Der Innenraum versprüht Luxus pur. Bild: david shepherd

Traditionell teilen die Engländer die Heckklappe, wobei beide Teile elektrisch geöffnet und geschlossen werden. Zu viel E-Unterstützung? Wir meinen: ja! Zumindest die untere Klappe ließe sich vorzüglich in Handarbeit justieren.

Apropos elektrisch: Rechts hinten im Kofferraum platzierten die Entwickler eine Batterie an Schaltern. Anhängerkupplung, Rücksitzlehnen usw. – alles kann von dort aus gesteuert werden. Und auch hier gilt: Weniger wäre vermutlich mehr. Die verspielten Gäste auf den Rücksitzen zeigten sich hingegen von dem Bedien-Display auf der Mittelarmlehne begeistert. Sitzheizung, Musik – alles lässt sich von dort aus regeln.

Fahrwerk: Wie der Rest des Range Rover auch: Dem Fahrwerk gebührt das Lob "Weltklasse"! Ruhig, unaufgeregt, verliert nie die Contenance. Die Luftfederung hält die mehr als zwei Tonnen in der Waagrechten. Immer und überall.

Motor: 100 elektrische Kilometer kündigt der WLTP-Test an, wir haben zwischen 75 und 80 Kilometer geschafft – so viel wie mit keinem anderen Plug-in-Hybrid (PHEV). Und dies im frostigen Winter! Freilich: Der Akku nahm mehr als 30 kWh Strom auf. Wer nun rechnet, kommt auf einen Stromverbrauch von etwa 40 kWh auf 100 Kilometern. Das ist weniger prickelnd, aber durch das hohe Gewicht des Rangie erklärbar.

Fazit: Range Rover schafft es immer wieder, in neue Dimensionen vorzudringen. Der absolute Luxus-Offroader ist von einem anderen Stern. Dies gilt auch beim Preis.

Range Rover SV P510e

Preis: ab 198.383 Euro

OÖN-Testwagen: 222.918 Euro

Motor: 6-Zylinder-Reihenmotor

Hubraum: 2996 ccm

Leistung: 294 kW (400 PS)

max. Drehmoment: 550 Nm

E-Motor:

Leistung: 104 kW

Drehmoment: 275 Nm

Systemleistung: 375 kW (510 PS)

System-Drehmoment: 700 Nm

Verbrauch (WLTP):

Kombiniert: 0,9 l

OÖN-Test (ohne E-Betrieb): 10,2 l

Tank/Kraftstoffart: 71,5 l/Super

Batterie (brutto): 38,2 kWh

el. Reichweite (Werk): 113 km

el. Reichweite (OÖN): 75-80 km

Antrieb: Allrad

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 5,5 sec

Spitze 242 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 5052/2047/1870 mm

Radstand: 2997 mm

Leergewicht: 2810 kg

Zuladung: 640 kg

Kofferraum: 818 – 1841 l

Anhängelast: 750/2500 kg

Wattiefe: 900 mm

Garantie: 3 Jahre/100.000 km

Plus: Technik, Ausstattung

Minus: Preis

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor