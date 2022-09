Purosangue: Vier Türen, vier Sitze

Denn bisher galt das Prinzip 2+2, also zwei Sitze plus zwei Notsitze. Ausgestattet ist der Supersportler mit einem V12-6,5-Liter-Saugmotor mit 533 kW (725 PS). Von 0 auf Tempo 100 beschleunigt der Purosangue in 3,3 Sekunden, Spitze: 310 km/h. Vierradlenkung, ein neues aktives Federungssystem und viel weitere Top-Technik ist serienmäßig mit an Bord. Den Preis hat Ferrari noch nicht verraten.