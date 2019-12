Puch: Wie ein Kleinwagen-Hersteller die automobile Welt eroberte

Buchtipp 1: Puch – was wurde schon alles über die legendäre österreichische Automarke geschrieben! Friedrich Ehn, gelernter Maschinenbauer, Puch-Pressereferent, Gründer des "Ersten österreichischen Motorradmuseums" in Sigmundsherberg und Buchautor, beschäftigte sich in seinem Werk "Das Puch-Automobil-Buch" noch einmal eingehend mit Firmengründer Johann Puch und seinen Fahrzeugen. Auf 448 Seiten listet der ehemalige Berufsschuldirektor sämtliche Puch-Modelle akribisch auf – inklusive der technischen Daten. Damit schuf der Autor ein Nachschlagewerk, das konkurrenzlos erscheint. Die Geschichten des Alpenwagens Typ XII, des Puch 500, des Haflingers und des Puch G beschreibt Ehn in aller Ausführlichkeit, ohne dass Langeweile aufkommt. Ein Klassiker schon bei Erscheinen des Werks!

Friedrich F. Ehn: "Das Puch-Automobil-Buch", 448 Seiten, Weishaupt Verlag, 56 Euro

Buchtipp 2: Gleichzeitig mit dem Österreichring im Jahr 1969 erbaut, stand der Salzburgring stets im Schatten des Spielberger Kurses. Zu Unrecht, findet Florian T. Mrazek in seinem Werk "Legende Salzburgring", das der Autor mit zahlreichen Fotos und Plakaten in der 50-Jahr-Edition anreichert.

Florian T. Mrazek: "Legende Salzburgring", 176 Seiten, Verlag Anton Pustet, 28 Euro

Buchtipp 3: Eine komplette Liste? Gibt’s die überhaupt?" Lorenzo Ardizio meint: "Ja!" Der Autor parkt in seinem quadratischen Buch "Porsche – alle Modelle" tatsächlich alle Varianten, die jemals in der Stuttgarter Sportwagenschmiede gefertigt worden sind. Auf den ersten Seiten listet er insgesamt 200 Modelle auf: vom 356 "Nr. 1" Roadster 1948 bis zum 911 GT3 RS 2018.

Mit einem herausragenden Insider-Wissen beschreibt Ardizio in dem Werk der "Edition Porsche-Museum" die Hintergründe und Zusammenhänge jedes einzelnen Sportwagens mit dem typischen Logo aus Zuffenhausen. Nicht Fotos hat der Autor hinzugefügt, sondern detailgetreue Zeichnungen reichern die exakten Texte und die reichhaltigen technischen Daten an. Am Ende komplettiert eine andere Liste die Modell-Aufzählung: die Erfolge der Werks-Teams.

Lorenzo Ardizio: "Porsche – alle Modelle", 416 Seiten, Delius Klasing Verlag, 24,90 Euro