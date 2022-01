Polestar ist gelandet

In dem Widerspruch verhedderte sich schon Tesla: Alles soll digital abgewickelt werden, also das Konfigurieren des Wagens bis hin zum Kauf, doch kann die Welt der Bits und Bytes weder eine Probefahrt, das Übergeben des Fahrzeuges noch die Werkstatt ersetzen. Das weiß auch Polestar, das ebendiesen digitalen Weg befährt. Die schwedischen Chinesen siedelten in Linz eine von weltweit fünf "Tempered Destinations" an: eine pfiffige Container-Konstruktion, die als Pop-up-Store vulgo Schauraum dient. Das weiße, zweistöckige Trumm steht auf dem Gelände der Autowelt Linz (Franzosenhausweg 33).

125 Stück neu zugelassen

"Die Tempered Destination gehört uns", sagte Polestar-Österreich-Geschäftsführer Thomas Hörmann bei der Eröffnung am Donnerstag. Die Autowelt stellt den Grund kostenlos zur Verfügung, mitgenascht wird am Verkauf der Autos.

125 Einheiten des Polestar 2 wurden seit der Markteinführung im Oktober 2021 in Österreich neu zugelassen. "Heuer werden wir den Wert ums Vielfache übertreffen", sagt ein sichtlich stolzer Hörmann. Vier Handover-Stationen stehen in Österreich: Wien, Graz, Innsbruck und eben Linz. Wobei die anderen drei unter "Cubes", also Würfel, firmieren, nur Linz hat eine Tempered Destination. Daneben gibt’s 26 Service-Partner in ganz Österreich, also Polestar-Werkstätten.

"Wir haben gesehen, dass Polestar Zukunft hat", sagte Autowelt-Miteigentümer Andreas Parlic. Darum habe sich das Linzer Auto-Unternehmen auf das Projekt eingelassen. Zehn vereinbarte Probefahrten in der ersten Woche sowie ein gestohlener Original-Polestar-Mistkübel vor der Tür seien jedenfalls ein gutes Zeichen. "Der junge Markenname hat offenbar schon einen gewissen Wert", resümiert Parlic und schmunzelt. (heb)

Der Standort

Der Volvo-Ableger Polestar ist im Besitz des chinesischen Autoherstellers Geely. Der Linzer Standort („Tempered Destination“) wird 12 bis 18 Monate Bestand haben. „Dann werden wir sehen. Wir entwickeln uns als junges Unternehmen auch weiter“, sagt Geschäftsführer Thomas Hörmann.