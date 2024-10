Plug & Charge ist für den Polestar 3 nun möglich

Für den neuen SUV Polestar 3 wird ab sofort die Funktion Plug & Charge angeboten. Das heißt: Das Fahrzeug kommuniziert nach dem Anstecken direkt mit kompatiblen öffentlichen Ladestationen. Die Verarbeitung und auch der Bezahlvorgang erfolgen daraufhin automatisiert, die typischen Schritte zur Freischaltung eines Ladevorgangs werden ebenso überflüssig wie das Vorhalten einer Ladekarte.

Nach der Ankunft am gewünschten Ort können Kunden ihren Polestar 3 einfach an die Ladesäule anschließen und einen nahtlosen Ladevorgang starten. Plug & Charge ist aktuell an über 9500 Hochleistungsladepunkten verfügbar, darunter auch ausgewählte Ladepunkte der Anbieter Ionity und Mer.

Das Fahrzeug kommuniziert automatisch mit der Ladesäule.

Aktuell funktioniert Plug & Charge nur für den Polestar 3, im Laufe des kommenden Jahres wird es aber auch in anderen Polestar-Modellen nutzbar sein.

