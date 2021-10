Piech GT: In acht Minuten zu 80 Prozent voll

Allein die technischen Daten lassen Sportwagenfans mit der Zunge schnalzen: In nur drei Sekunden beschleunigt der 1800 Kilogramm schwere Piech GT von 0 auf Tempo 100. Drei E-Motoren leisten jeweils 150 Kilowatt. Der 4,43 Meter lange und 1,25 Meter hohe Zweisitzer soll mit seiner 75-kWh-Batterie 500 Kilometer weit kommen.

Für die Entwicklung des Sport-Stromers holte Firmengründer Toni Piech, der Sohn des legendären VW-Mannes Ferdinand Piech, Hochkaräter ins Team: unter anderen Klaus Schmidt, der 30 Jahre bei BMWs Tuningschmiede M-GmbH tätig war. Die ersten Tests liefen dieser Tage und seien vielversprechend, so Schmidt. So soll die in Deutschland entwickelte Batterie in nur acht Minuten zu 80 Prozent vollgeladen sein. An der Piech-eigenen Ladestation soll der Speicher nach fünf Minuten voll sein.

An den Start gehen soll der Piech GT 2024 – und zwar in "60 authentischen Marken-Stores", so Jochen Rudat von der Piech Automotive AG. Für das erste Verkaufsjahr ist ein Absatz von 1200 Einheiten geplant. (heb)