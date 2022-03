Physikunterricht jenseits des Polarkreises

Unter 25 Grad minus? "Ja, hatten wir vorige Woche!" Aktuell zeigt die Wetter-App "2 Grad" an. Plus, wohlgemerkt. Und das in Lappland, in der Nähe von Rovaniemi. Also oberhalb des Polarkreises. Zum Faschingshöhepunkt Ende Februar. Kein Scherz – es taute. Ein bisschen zumindest.