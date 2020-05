Pendeln zwischen Eco und Sport

Eine Plattform, drei Antriebskonzepte. Die dritte Variante aus dem Ioniq-Dreigestirn, der Plug-in-Hybrid, fand den Weg in die OÖN-Tiefgarage. Würde der Teilzeit-Stromer besser – also sparsamer – abschneiden als seine zwei Brüder (Verbrenner, Hybrid)?

Design: Trotz der Ecken und Kanten ist der Ioniq naturgemäß eine runde Sache. Wenn Strom im Spiel ist, muss die Form möglichst stromlinienförmig sein – Stichwort: cW-Wert. Denn die Elektrizität ist ein kostbares Gut an Bord, mit dem möglichst nicht geprasst werden sollte.

Innenraum: Sieht aus wie bei den Brüdern, fühlt sich so an wie bei den Brüdern, ist baugleich mit den Brüdern. In der Mitte dominiert die Schaltzentrale, der 10,25-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems. Die Darstellungen beispielsweise für den E-Fahrbetrieb (Ladestand, Energiefluss, Lademanagement usw.) ist fesch anzuschauen, die Menüführung logisch strukturiert. Nur dass das Telefon in einem Untermenü versteckt wird, erschließt sich uns (noch immer) nicht. Das Smartphone selbst lässt sich bequem in einer leicht erreichbaren Ablage parken – kontaktloses Laden inklusive. Apple CarPlay und Android Auto fahren ebenfalls serienmäßig mit. Gut so!

Das Navi erledigt einen erstklassigen Job, ob allerdings sämtliche Ladestationen, die vorgeschlagen werden, auch tatsächlich verfügbar sind, darf getrost bezweifelt werden. Stichproben machten uns sicher, dass an empfohlenen Punkten nicht immer Strom fließt.

Mit ins üppige Ausstattungspaket packte Hyundai neben dem Spurhalteassistenten, dem Querverkehrswarner, dem Wegfahrassistenten usw. auch den Abstandstempomat (SCC). Das Helferlein funktioniert tadellos – außer, vor dem Ioniq kreuzt ein Autofahrer die Spur. Dieses Fahrmanöver bringt den Koreaner gehörig durcheinander. Nicht üppig, aber ausreichend gestaltete Hyundai das Kofferraumvolumen. Positiv: der doppelte Boden.

Fahrwerk: Der Koreaner ist eher auf Komfort gebürstet als auf Sportlichkeit. Trotzdem bremst sich der Ioniq in Sachen Wankelmütigkeit angenehm ein.

Motor: 141 PS Systemleistung stehen im Ioniq-Prospekt. Automatisch aktiviert ist der Eco-Fahrmodus, der ein ausgesprochener Energiespar-Profi ist. Oder, andersherum formuliert: Überholvorgänge wollen wohlüberlegt sein. Im Sport-Modus traben die Pferde schon schneller, ein Sprinter ist der Plug-in-Hybrid aber auch da nicht.

Im OÖN-Test verheizten wir 5,2 Liter Sprit und 12,3 kWh. Das passt. Ärgerlich ist nur der schwache On-Board-Lader mit 3,3 kW.

Fazit: Die Ausstattungsliste ist lang, der Preis kein Schnäppchen. Dafür düst der Ioniq sparsam durch die Lande. Das größte Minus bleibt die schwache Ladeleistung.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at