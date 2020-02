Orange Lärmschutzwände: Wenn die Autobahn glüht

Kurz bevor in Linz die Sonne untergeht, spielt sich entlang der Linzer Stadtautobahn ein intensives Farbspektakel ab. Die Asfinag ließ knallig oranges Acrylglas als Lärmschutzwand montieren. Seither entspinnen sich rund um die Kolorierung reichlich Diskussionen. Im Mittelpunkt: Ist die Farbgebung angemessen oder irritiert das Orange die Autofahrer?

Einheitliche Gestaltung

"Wir haben 2015 zu einem Architektenwettbewerb geladen", erzählt Martin Pöcheim von der Asfinag im OÖN-Gespräch. Das Ziel war eine einheitliche Gestaltungstypologie. "Der Autofahrer soll gleich erkennen, dass er in und um Linz unterwegs ist", sagt der Regionalleiter "Baumanagement". Der Großraum Linz umfasst die A1 zwischen Enns und Haid, die gesamte A7 bis Engerwitzdorf sowie den Anfang der A26. Hierbei spielt die Farbgebung eine bedeutende Rolle. Für Linz, so heißt es, seien warme Farben ausgesucht worden. Südlich der Autobahnbrücke ließ die Asfinag daraufhin oranges, neben der A1 in Ansfelden gelbes Acrylglas montieren. "Das Orange soll der Brücke die Wucht nehmen – wenn man die Konstruktion von schräg unten anschaut", sagt Pöcheim. Die Stelzenkonstruktion südlich der Autobahnbrücke ist 330 Meter lang.

Kurz bevor die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, scheinen die Strahlen fast horizontal durch die Glaswände. Und tauchen die Fahrbahnen in ein knalliges Orange. Autofahrer beschwerten sich am Telefon in der OÖN-Motor-Redaktion über das Farbspektakel. Dieses lenke vom Verkehrsgeschehen ab, lautet die einhellige Kritik. Und just dies dürfe nicht sein, bestätigt der Linzer Verkehrspsychologe Peter Jonas. Der Kontrast müsse ebenso gewahrt bleiben wie das Erkennen der roten Rücklichter. Ob das Orange tatsächlich die Sicht trübe, müsse gemessen werden, sagt Jonas.

"Kann sein, dass Farbe ablenkt"

Der Welser Augenarzt Karl Riedler sagt, dass eine Färbung an sich nicht schädlich für das Auge bzw. die Wahrnehmung sei. Allerdings würden Farben Emotionen auslösen. "Da kann’s dann schon sein, dass jemand sagt, diese oder jene Farbe würde ihn ablenken."

Pöcheim betont, dass das Orange wie auch das Gelb in Bezug auf die Verkehrssicherheit Asfinag-intern abgetestet worden sei. Das Ergebnis: alles unbedenklich!

