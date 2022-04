Oldtimer-Markt öffnet in Garsten

Am Samstag, 9. April, lädt der 1. MSC Steyr zum traditionellen Oldtimer- und Teilemarkt. Auf 12.000 Quadratmetern bieten 120 Aussteller alles an, was Young- und Oldtimer-Freunde brauchen. Und zwar nicht nur Autos, Traktoren, Lkw und Motorräder, sondern vor allem Ersatzteile, alte Reifen, Bücher und Zeitschriften. Der Markt in der Marian-Rittinger-Straße 13 ist zwischen 7 und 14 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr startet die traditionelle Oldtimer-Ausfahrt in die Umgebung von Steyr.