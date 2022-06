Österreich nur Mittelmaß bei den Bedingungen für die E-Mobilität

Die Lobbyisten der E-Mobilität singen ihre Jubelchoräle in einer Dauerschleife. Zuletzt fokussierten sich die Strom-Anhänger auf den Anteil der E-Pkw an den Gesamtzulassungen. Dieser war in Österreich zwischen Jänner und Mai auf 12,9 Prozent gestiegen – im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des Vorjahres, als die Quote noch bei 10,8 Prozent lag.

Wachstum ohne Förderung?

Fakt ist: Durch die massiven finanziellen Förderungen des Staates wächst der E-Markt tatsächlich. Freilich: Was passiert, wenn das Füllhorn versiegt? Da gehen die Meinungen auseinander. Die eine Seite sagt, die E-Mobilität sei inzwischen auch ohne finanzielle Zuckerl lebensfähig, die andere Seite bezweifelt just dies. Und spricht davon, dass der E-Markt in diesem Fall zusammenbrechen wird.

Ladestationen analysiert

Für ein Überleben der E-Mobilität ist eine entsprechende Infrastruktur unumgänglich. Und auch hier haben sich zwei Lager gebildet: Das Ladenetz sei gut ausgebaut, sagen die einen, während die anderen just dies in Zweifel ziehen.

Uswitch analysierte in allen europäischen Ländern die Voraussetzungen für das Fahren mit Strom: Wie viele Ladestationen gibt’s pro 10 Quadratkilometer? Wie viele E-Auto-Fahrer kommen auf eine Ladestation? Wie hoch ist der Anteil an Schnellladern am Ladenetz? Und wie hoch sind die jährlichen Ladekosten pro E-Auto? Aus all diesen Werten errechneten die Autoren einen Koeffizienten, der für das Ranking ausschlaggebend war.

Gleich vorweg: Österreich schnitt in dem Vergleich nicht gut ab und landete nur auf dem 14. von 26 Plätzen.

Demnach kommen 6,27 E-Auto-Fahrer auf eine Ladestation. Und die jährlichen Stromkosten liegen aktuell knapp unter 400 Euro – damit rangiert die Republik im unteren Drittel der Liste.

Unangefochten an der Spitze parkten sich die Niederlande ein. Das hochgelobte Norwegen landete nur auf dem 20. Rang – weil offensichtlich das Stadt-Land-Gefälle die Ergebnisse nach unten drückte.