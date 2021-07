NoVA-Befreiung auch bei Leasing

Auch Blinde müssen keine NoVA zahlen. Seit 1. Juli ist nun eine neue Regelung in Kraft, die Behinderten entgegenkommt. Denn erstmals fallen auch Leasing-Neuwagen in die Befreiung – wie auch Vorführwagen, Tageszulassungen (maximal drei Monate Zulassungsdauer) und Importfahrzeuge, die erstmals in Österreich zugelassen werden.