Noch Verbrenner oder schon Elektro?

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend: das Nutzungsverhalten und der Preis. Jeder muss sich überlegen, für welche Einsätze er ein Auto braucht. Und ob er bereit ist, für einen kleinen E-Wagen 22.000 Euro zu bezahlen. Ein vergleichbarer Benziner kostet 10.000 Euro weniger. Für diese Preisdifferenz kann ich viel Sprit kaufen.

Bernhard Kern, Elektro Mobilitäts Club

Ganz klar: Elektro! Ich fahre seit 2012 elektrisch, inzwischen ist diese Art der Fortbewegung ökonomischer und praktikabler. Es gibt flächendeckend Ladestationen, und die Auswahl an E-Modellen ist deutlich größer. Ich zahle für meinen Renault Zoe keine NoVA, das Laden kostet mich ein Drittel vom vergleichbaren Sprit, und in fünf Jahren haben ich insgesamt 250 Euro an Servicekosten bezahlt. Unzählige Studien besagen zudem, dass die E-Mobilität umweltverträglicher ist. Verbrenner? Das sind die Zuckungen einer alten Industrie, da wird’s den einen oder anderen Nokia geben. Gebrauchte Benziner oder Diesel werden stark an Wert verlieren.

Michael Schmidt, Präsident Autofrühling

Die Frage ist leicht zu beantworten. Brauche ich das Auto privat? Kann ich daheim laden? Und fahre ich pro Jahr weniger als 15.000 Kilometer? Ist die Antwort drei Mal „Ja“, dann ist ein E-Auto sinnvoll. Aber wenn ich schon beispielsweise zuhause keine Steckdose habe, ist ein E-Auto hinfällig. Im Zweifelsfall bietet sich ein Hybrid-Modell an. Wir bei BMW bringen heuer unzählige Hybride auf den Markt.

E-Autos und Hybrid-Modelle werden in diesem Jahr jedenfalls massiv billiger werden, weil die Hersteller diese verkaufen müssen, um nicht wegen des 95-Gramm-CO2-Limits Strafe an die EU zahlen zu müssen. Die Preisaktionen werden schon bald starten.

Markus Kreisel, E-Auto-Pionier