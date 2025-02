Neues Tesla Model Y: Ein Facelift, das seinen Namen auch verdient

Mit Salamitaktik wird gemeinhin ein Vorgehen umschrieben, das große Ganze durch kleine Schritte zu erreichen. Der US-Elektroautohersteller Tesla hat bei der Präsentation des neuen Model Y ebendiese Taktik angewendet: Die überarbeitete Version des Model Y wurde vor drei Wochen für China, andere asiatische Länder und etwa auch Australien vorgestellt. Nun ist es in Europa so weit – und damit in Österreich.