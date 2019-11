Neuer Opel Corsa bietet viel Fahrspaß bei kleinem Durst

Der Opel Corsa ist ein echter Multimillionär: Seit der Vorstellung der ersten Generation 1982 wurde der Kleinwagen mehr als 13,7 Millionen Mal verkauft. Nun schlägt die deutsche Tochter des französischen PSA-Konzerns das sechste Kapitel auf – mit zahlreichen innovativen Technologien und einer rein batterie-elektrischen Variante.

Der 4,06 Meter lange Fünftürer bietet jede Menge Fahrspaß bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch. Verantwortlich dafür sind die hocheffiziente Motorenpalette, konsequenter Leichtbau sowie eine exzellente Aerodynamik (cW-Wert von 0,29).

Zur Wahl stehen drei Dreizylinder-Benziner mit 75, 100 und 130 PS sowie ein Vierzylinder-Diesel mit 102 PS. Der Selbstzünder (ab 19.889 Euro) glänzt mit einem Normverbrauch von lediglich 3,2 Liter auf 100 Kilometer (85 Gramm CO2 je Kilometer) – und damit wird auch keine Normverbrauchsabgabe (NoVA) fällig.

Sehr zurückhaltend beim Verbrauch sind auch die Benziner: Der Einstiegsmotor mit 75 PS und 5-Gang-Schaltgetriebe (ab 14.639 Euro) begnügt sich mit 4,1 Liter auf 100 Kilometer. Das entspricht 93 Gramm CO2 je Kilometer.

Zum sportlichen Handling trägt zudem die Leichtbauweise bei, die schlankste Corsa-Version unterbietet mit nur 980 Kilogramm Leergewicht die magische Tausend-Kilo-Marke. Das ist verglichen mit dem Vorgänger gleich um 108 Kilogramm weniger.

Erstes E-Auto mit dem Blitz

Leichtbau bedeutet dabei jedoch keinen Komfortverzicht. Im Gegenteil, der neue Opel Corsa wartet auf Wunsch mit einer Achtstufen-Automatik auf. Dazu kommen Sitze mit Massagefunktion, moderne Multimediasysteme inkl. 10-Zoll-Touchscreen, das adaptive Matrix-Licht und ein Bündel an Assistenzsystemen.

Erstmals bietet Opel eine batterie-elektrische Corsa-Variante an – und zwar ab 29.999 Euro. Die maximale Reichweite des 136 PS starken Stromers gibt Opel mit 330 Kilometern an. Innerhalb von 30 Minuten kann per Schnellladung der 50 kWh-Akku des Fünfsitzers zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. Den Sprint von null auf 100 km/h erledigt der e-Corsa in nur 8,1 Sekunden, das Höchsttempo beträgt 150 km/h.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at