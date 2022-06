Neue Scooter mit Handyhalterung

Die neuen Roller kommen zunächst in Linz, Wels, Steyr, Bad Ischl und acht anderen Städten in Österreich zum Einsatz. Über das neue Display wird der Nutzer über Einschränkungen (langsames Fahren, Parken, Fahrverbot) informiert, zusätzlich kann nun das eigene Smartphone in einer Halterung fixiert werden. Die Trittflächen sind breiter, die neuen Hydraulikfedern komfortabler. Und auch die Scooter-Lichter leuchten ab sofort heller.