Neue Funktionen per App buchen

Das funktioniert nur in seltenen Fällen. Doch Audi löst das Problem – zumindest zum Teil. Über die App myAudi können künftig diverse Funktionen aus den Bereichen Licht, Fahrerassistenz und Infotainment dazugebucht werden. Und zwar mit verschiedenen Laufzeiten. So lässt sich beispielsweise im e-tron und im e-tron Sportback LED-Licht auf Matrix-LED-Licht upgraden. Wer "Functions on Demand" nutzt, kann per AudiPay, den neuen Bezahldienst der Ingolstädter, bezahlen.

