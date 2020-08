Neu gestaltete Versicherungssteuer belohnt den Kauf sparsamer Pkw

Weiter zuwarten oder sofort zuschlagen? Vor dieser Frage stehen derzeit viele Österreicher, die mit dem Kauf eines Neuwagens liebäugeln. Denn ab 1. Oktober 2020 ändert sich bei Neuzulassungen die Berechnungsmethode für die motorbezogene Versicherungssteuer.

Derzeit wird für die Berechnung der Versicherungssteuer noch ausschließlich die Leistung des Verbrennungsmotors in Kilowatt (kW) herangezogen. Ab 1. Oktober 2020 wird zusätzlich der CO2-Ausstoß in Gramm je Kilometer zur Einstufung herangezogen. Leistung und Emission werden künftig also kombiniert berücksichtigt, damit wird die Versicherungssteuer etwas in Richtung Ökologie verändert.

Das hat zur Folge, dass zahlreiche Fahrzeuge in knapp sechs Wochen im laufenden Betrieb zum Teil deutlich teurer werden – das gilt insbesondere für PS-starke und größere Fahrzeuge. "Während kleinere Autos zum Teil sogar etwas günstiger werden, stehen SUV und Vans überwiegend vor einer empfindlichen Teuerung", sagt Adolf Seifried, Gremialobmann des oberösterreichischen Fahrzeughandels, im OÖNachrichten-Gespräch.

Versicherungssteuer für den Renault Twingo TCe 95 sinkt deutlich (Renault)

Händlerlager gut gefüllt

Wer also den Kauf eines kompakten oder großen SUV oder eines Vans plane, "sollte rasch zuschlagen – und das neue Auto unbedingt vor 1. Oktober erstmals zulassen", betont Seifried. So könne man die höhere Versicherungssteuer noch vermeiden. "Denn diese Autos werden ab Oktober teurer in der Erhaltung." Zudem werden die Lager der Händler zusehends leerer, sagt Seifried. "Und neue Bestellungen können kaum noch rechtzeitig vor Oktober geliefert werden."

Der BMW 116d sollte nach dem 1. Oktober neu zugelassen werden. Bild: (BMW)

Aber die Händler in Oberösterreich sind laut Seifried gut gerüstet: "Die Autohäuser haben reagiert und ihre Lager reichlich mit SUV-Modellen, Minivans und Vans in unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten aufgefüllt. Die Händler sind gut bestückt."

In Einzelfällen könne es jedoch sein, dass man das Wunschmodell nicht mehr bekomme und vor dem 1. Oktober nicht mehr neu zulassen könne, so der Gremialobmann.

Ähnlich argumentiert Ernest Wipplinger vom gleichnamigen Autohaus in Steyregg mit den Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep und Honda: "Von den Abarth-Modellen haben wir noch einige Fahrzeuge auf Lager, auch vom Jeep Grand Cherokee gibt es noch schöne Einzelstücke." Die Auswahl werde jedoch von Tag zu Tag kleiner.

Die jährlichen Kosten für den VW Sharan steigen stark an. Bild: VW

Motor gleich, Differenz groß

Nebenstehende Tabelle zeigt anhand ausgewählter Fahrzeugmodelle, wie sich die Neuberechnung in der Praxis auswirkt. Dabei sieht man etwa, dass die jährliche Versicherungssteuer für den VW Golf 1,5 TSI mit 110-kW-Benziner (128 bis 152 Gramm CO2 je Kilometer) um bis zu 9,09 Prozent teurer wird.

Beim gleich motorisierten VW Tiguan 1,5 TSI DSG (157 bis 181 g/km CO2) sind es bis zu 47,5 Prozent. Und beim VW Sharan 1,4 TSI DSG mit ebenfalls 110 kW (192 bis 208 g/km CO2) sind es bis zu 84 Prozent (oder 543 Euro pro Jahr) mehr.

