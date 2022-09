Mustang: Ein Handbremshebel zum Driften

Damit mit der siebten Generation gedriftet werden kann wie einst mit den legendären Vorgängern.

Doch nicht nur Traditionalisten werden von dem Wildpferd angesprochen, auch die Jugend findet sich wieder: Der Spielehersteller Unreal Engine zeichnet für die Programmierung und die Gestaltung des Infotainmentsystems verantwortlich. Das Grafikdesign ist jung, erfrischend und vielfältig. Für richtige Gamer eben, die entscheiden möchten, was sie sehen – und in welcher Farbe. Der Cockpit-Bildschirm misst übrigens 12,4 Zoll, der Touchscreen in der Mitte 13,2 Zoll.

Wieder mehr Knöpfe

Gegen den Trend: Ford entdeckt die Knöpfe wieder. Während andere Hersteller die Bedienung an die Infotainmentsysteme auslagern, verbauen die US-Amerikaner wieder mehr Schalter – vor allem auf dem Lenkrad.

Auf Bewährtes setzt Ford auch unter der Motorhaube: Zur Auswahl stehen der 2,3-Liter-Vierzylinder bzw. der 5,0-Liter-V8. Das kleine Aggregat entlädt die Abgase nun aus zwei Endrohren, der Achtzylinder aus zwei Doppelendrohren. Erwartet wird der Sportler in Europa per Herbstanfang 2023.