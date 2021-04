3,5 Grad zeigte das Thermometer in Marchtrenk an. "Grrrrrüß euch!" Dick eingepackt und wohlgelaunt begrüßte Birgit die Bikerrunde. Der ÖAMTC hatte zum "Warm up" geladen, zum Aufwärmen für Motorradfahrer nach dem Winter. Oder, wie’s die routinierte Instruktorin ausdrückte: "Den Flugrost abschütteln!" "Slalomfahren, Notbremsung, die richtige Blicktechnik." Die 51-Jährige listete auf, was am Vormittag für die acht Zweiradfahrer auf dem Fahrplan stand. Eine "Stange" weiter schauen Punkt 1: