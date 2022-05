Motorensymposium: Zweifel an den Zielen

Die Vorgaben der Europäischen Union sind klar definiert: Bis 2050 soll Europa CO2-neutral sein. Und schon bis 2030 sollen laut einem Green-Deal-Entwurf der EU die Netto-Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt werden. Doch ob die hochgesteckten Ziele überhaupt erreicht werden können, bezweifelten viele Experten, die sich dieser Tage auf dem Motorensymposium in Wien getroffen haben. Denn ein gewichtiger Baustein, auf den die EU setzt, ist die E-Mobilität. Die Techniker und Wissenschafter meinen, dass sich die E-Autos nicht in jenem Umfang durchsetzen würden, wie dies von der EU erwartet werde.

"Die Zweifel werden vor allem dadurch begründet, dass 2030 in der EU weiterhin rund 75 Prozent der 350 Millionen Pkw fossile Kraftstoffe tanken werden. Für den Straßenschwerverkehr, die Schifffahrt sowie den Flugverkehr gilt der batterieelektrische Antrieb ohnehin als nur bedingt anwendbar. Selbst in Österreich, wo laut Mobilitätsmasterplan der Bundesregierung ab 2030 nur mehr emissionsfreie Pkw neu zugelassen werden dürfen, wird zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der Bestandsfahrzeuge nach wie vor Benzin oder Diesel tanken und somit weiter viel CO2 ausstoßen", heißt es in einer Aussendung.

Die Lösung liege auf der Hand, sagte Mats Hultman von Neste, dem weltweit größten Hersteller von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Kerosin: Biodiesel aus Altölen reduziere den CO2-Ausstoß von Pkw um 90 Prozent. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten auch diese Alternativen umgesetzt werden.