Model Y leuchtet aus Schlitzen

Model Y: vorerst nur in China

Am auffälligsten sind die Lichter: Vorne schmolzen die Scheinwerfer zu zwei Schlitzen zusammen, die durch ein LED-Lichtband verbunden sind. Ähnlich am Heck, wo auch die Lichter auffallend schmal sind. Im Innenraum fielen die Änderungen weniger krass aus, gleich bleiben jedenfalls das runde Lenkrad und der Zentralbildschirm im Querformat. Angeboten wird das Facelift-Modell vorerst nur in China. Dort verkündete Tesla auf seiner Homepage eine auf 688 bis 719 Kilometer gesteigerte Reichweite.

