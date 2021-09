Mission R: 1088 elektrische PS

Die beiden neu entwickelten E-Motoren leisten im Qualifying-Modus 1088 PS, der Akku speichert 80 kWh Strom. In 2,5 Sekunden beschleunigt die Studie von 0 auf 100 km/h. Etliche Details werden den Weg in die Serie finden – wie etwa der naturfaserverstärkte Kunststoff (Flachs) für den Diffusor, Seitenschweller etc.