Mini Aceman: Ein großer Kleiner

Klein ist das Concept-Auto längst nicht mehr, 4,05 Meter streckt sich der Crossover in die Länge – also exakt einen Meter mehr als das 59er-Modell und exakt so lang wie ein VW Polo. Die Breite gibt Mini mit 1,99 und die Höhe mit 1,59 Metern an. Der Aceman ist chrom- und lederfrei, verwendet viele Recycling-Materialien und wird rein elektrisch angetrieben. Im Innenraum des Fünftürers fällt das riesige OLED-Display in der Mitte auf. Öffentlich vorgestellt wird der Aceman auf der Gamescom 2022 in Köln, der größten Spielemesse der Welt.