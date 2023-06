Millimeterarbeit, die sich auszahlt: Mercedes E-Klasse als T-Modell

Kurz nach der Präsentation der neuen E-Klasse-Limousine schickt Mercedes das T-Modell, also die Kombi-Variante, hinterher. Äußerlich ist das Familien- und Vertreter-Fahrzeug durch eine dynamischere Dachlinie gegenüber dem Vorgänger erkennbar, der Rest ist Millimeterarbeit: plus 28 Millimeter in der Breite (jetzt 1,88 Meter), plus 22 Millimeter beim Radstand (2,96 Meter) sowie zehn Millimeter in der Länge (4,96 Meter).