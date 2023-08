MG4 XPower: Das ganz besondere Kurventalent

Der neue MG4 XPower in "Hunter Green", bestellbar ab Ende August

Das "Goodwood Festival of Speed" ist eine seit genau drei Jahrzehnten im Sommer in Chichester in Südengland stattfindende Motorsportveranstaltung. Mit gut 200.000 Besuchern ist sie die weltweit größte Veranstaltung dieser Art. Kein Wunder daher, dass immer mehr Autohersteller rund um dieses Event neue Modelle präsentieren. Meist sind es Fahrzeuge mit hoher Leistung, schließlich ist Goodwood ja eine Motorsportveranstaltung.