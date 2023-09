MG4 fährt die Krallen aus

"Das Modell ist der stärkste MG aller Zeiten", sagt dann auch ein Sprecher der britischen Traditionsmarke, die inzwischen in chinesischem Besitz ist. Den Schub im MG4 x-Power, so der offizielle Name, erzeugen zwei E-Motoren, in der Basis-Version werkelt nur ein E-Motor. 320 kW (435 PS) erzeugen die beiden Aggregate zusammen, die Leistung wird an alle vier Räder abgegeben. Der Innenraum wird unter anderem mit Alcantara-Bezügen veredelt. Preislich startet der MG4 x-Power bei 46.000 Euro. MG erreichte im ersten Halbjahr einen Marktanteil von 1,2 Prozent in Österreich. "Ein Wahnsinnserfolg!", so der MG-Sprecher.

