MG: Fulminantes Comeback in Europa

Der Kombi rollt im knalligen Orange über den Bildschirm. Und die knackige Weltpremiere des MG4 öffnet den Zuschauern die Augen. Seht her, so geht E-Mobilität! Haben die Chinesen endgültig die Führungsrolle in Sachen elektrischer Fortbewegung übernommen? Fast möchte man antworten: ja. Denn der Stromer mit der feschen Form vermag mit Top-Technik, sehr guter Benutzerfreundlichkeit und einem attraktiven Preiszettel zu überzeugen. Was für ein Comeback der ehemaligen Briten-Marke in Europa!

Das Outfit zeichneten Designer im Londoner MG-Studio, unterstützt von chinesischen Kollegen. Die europäischen Elemente tun dem hiesigen Auge gut. Ein wenig Anleihe bei Tesla (keilförmige Front), deutliche SUV-Zutaten (schwarze Verkleidung an den Seiten) und der topmoderne Spitz am Heck, das gefällt zwischen Bulgarien und Portugal. Ein Markenzeichen dürfte der markante, geteilte Heckspoiler werden. Xinyu Liu, CEO von MG Motor Europe, spricht dann auch von einem Meilenstein. Der sportliche Kombi MG4 sei eine "intelligente Alternative".

Zweispeichen-Lenkrad und zwei Displays: Das Cockpit ist schlicht gehalten. Bild: MG

Auf 4,28 Meter streckt sich der Fünftürer, das erste Modell auf der extrem flexiblen MSP-Plattform. Der lange Radstand von 2,70 Metern schafft drinnen viel Platz – das Kofferraumvolumen gibt MG mit 363 bis 1177 Liter (Standard & Comfort-Ausstattung) an, beim Luxury reduziert sich die Ladeleistung auf 350 bis 1165 Liter.

Sieben Zoll misst das Cockpit-Display, 10,25 Zoll der Touchscreen in der Mitte. Apple CarPlay und Android Auto sind an Bord, diverse Funktionen können über die MG-App gesteuert werden. Das Paket an Assistenten ist prall gefüllt – vom Abstandstempomaten (ACC) bis hin zur Fernlichtsteuerung und Verkehrszeichenerkennung.

Der MG4 ist ab 32.990 Euro erhältlich. Zwei neue Versionen folgen demnächst: ein Allradler sowie ein Modell mit 77-kWh-Akku und 500 Kilometer Reichweite.

MG4: Die Technik

Zwei Akkugrößen bietet MG an: 51 und 64 kWh. Damit lassen sich 350 bzw. 450 km mit einer Ladung fahren. Die kleinere Batterie kann mit 6,6 kW (AC) bzw. 117 kW (DC) geladen werden, die größere Einheit mit 11 kW (AC) bzw. 135 kW (DC). Das Einstiegsmodell wird mit einem 125-kW-Heckmotor ausgerüstet, in der Spitzenausstattung werkelt ein 150-kW-Heckmotor. Die Standardvariante wiegt 1655 Kilogramm leer, die Comfort- bzw. Luxury-Version 1685 Kilogramm leer. Anhängelast: 500 Kilogramm.