MG: Ein SUV und der erste Elektro-Kombi

MG bringt kurz nach dem Marktstart im Vorjahr heuer noch zwei weitere Elektro-Modelle: den SUV MG Marvel R sowie den Kombi MG5.

Der Marvel – offenbar benannt nach den Comic-Helden – offenbart das Design der zweiten MG-Generation: Am auffälligsten sticht das breite X an der Front des 4,67 Meter langen und 1,62 Meter hohen Lifestyle-SUV hervor. Drei E-Motoren – einer vorne, zwei hinten – treiben den Allradler an. 212 kW (288 PS) bzw. 665 Nm stehen als Systemleistung im Typenschein. In 4,9 Sekunden sprintet der Chinese von 0 auf Tempo 100, bei 200 km/h ist Schluss. Laut WLTP fährt der Marvel mehr als 400 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Im Innenraum sticht der hochgestellte 19,4-Zoll-Touchscreen hervor – hier sind wohl Tesla-Modelle Pate gestanden. Als Ladevolumen gibt MG 357 bis 1396 Liter an – plus 150 Liter unter der vorderen Haube.

Der erste Elektro-Kombi: MG5 Bild: MG

Der Marvel wird noch im Mai nach Österreich kommen, das vierte Modell der Marke, der MG5, folgt im Oktober. Der erste Elektro-Kombi der Welt fasst zwischen 578 und 1456 Liter Ladung. Der 4,54 Meter lange Stromer wird von einem E-Motor mit 135 kW (184 PS) und 280 Nm angetrieben. Auch bei diesem Modell liegt die Reichweite über 400 Kilometer (laut WLTP). Preise stehen noch nicht fest. Nur die Garantiezeit: MG gewährt sieben Jahre Garantie.