Mercedes krempelt das Österreich-Geschäft um

Diese Umstellung ist eine kleine Revolution: Die Mercedes-Benz Österreich GmbH (MBÖ) stellt ihr Vertriebssystem auf neue Räder. Die Zentrale in Eugendorf (Salzburg) übernimmt ab 2021 den Vertrieb für ganz Österreich.

Bisher kümmerten sich die Salzburger um den Mercedes-Import nach Österreich. Den Pkw-Vertrieb haben aktuell die sechs heimischen Unternehmen über: Pappas, Wiesenthal (Wien), AV-Gruppe, Kaposi, Moser (beide Kärnten) sowie Schneider (Vorarlberg). Diese sechs betreiben 61 Vertriebsstandorte in ganz Österreich. An jedem Modell, das in einem dieser Mercedes-Autohäuser verkauft worden ist, verdiente der Händler einen gewissen Prozentsatz.

Aus diesen Einnahmen mussten diverse Kosten gedeckt werden: Unter anderen die Werbung, die Einrichtung der Schauräume, die individuellen Homepages etc. Damit trugen die Händler auch ein teils hohes Kostenrisiko.

Just dies soll sich ab 2021 ändern. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt Mercedes-Benz Österreich den Direktvertrieb – und damit vermutlich auch besagtes Kostenrisiko. Wieviel Marge die Händler dann pro verkauftem Pkw bzw. Van erhalten, ist offen.

Der Vorteil für den Kunden: Zwischen Eisenstadt und Dornbirn wird nur noch ein und derselbe Preis bezahlt. Unterschiedliche Rabatte, die bisher in den einzelnen Autohäusern gewährt wurden, sind dann Vergangenheit. Mercedes-Benz Österreich schreibt in einer Aussendung von einer "absoluten Preistransparenz". Und dass sich "Kunden langwierige Preisverhandlungen ersparen".

Österreich wie Schweden

Nach Schweden ist Österreich das zweite europäische Land, in dem Mercedes diese drastische Systemänderung vornimmt.

Der Vorteil für die Stuttgarter liegt auf der Hand: Verkaufsaktionen lassen sich zentral steuern. Und dies auch im wachsenden Online-Bereich.

Das Projekt soll Carsten Dippelt umsetzen, der ab 1. Juli neuer CEO von Mercedes-Benz Österreich sein wird. Und damit Wolfgang Karl Bremm ablöst, der ein Jahr im Amt war.

Mercedes Österreich Carsten Dippelt löst am 1. Juli Wolfgang Bremm als CEO von Mercedes Benz Österreich GmbH ab. Bremm hatte den Job erst im Vorjahr angetreten und bleibt Mercedes-CEO für Polen und Tschechien. Für die Sparte Vans ist weiterhin Markus Berben zuständig.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at