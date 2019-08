Die i30-Familie des koreanischen Autoherstellers Hyundai ist mittlerweile sehr breit aufgefächert – vom normalen, fünftürigen i30 über den Kombi bis hin zum i30 Fastback. Und als Sahnehäubchen gibt es die scharfen N-Modelle. Mit den Versionen "N-Line" und "N-Line Plus" haben die Koreaner nun die Lücke zwischen den i30-Modellen und den N-Modellen geschlossen.

Die Intention dahinter liegt auf der Hand: Ein gewisser sportlicher Schick erfreut sich bei den Kunden steigender Beliebtheit, insbesondere in der Kompaktklasse. Gleichzeitig ist aber hohe Leistung nicht unbedingt vonnöten.

Also: mehr Emotion wagen und den Aufpreis dabei möglichst gering halten – und sich vom Mainstream etwas abheben. Im OÖN-Test traf die sportlich zugespitzte Optik auf den 140 PS starken Turbobenziner.

Design: Die Optik erinnert stark an die "heißen" N-Modelle. Das betrifft vor allem die Stoßfänger, den Kühlergrill sowie die schwarz eingefassten Scheinwerfer und Rücklichter. Das Heck wird von einem Diffusor und der Doppelrohr-Auspuffanlage dominiert. Das Design ist wirklich gelungen.

Innenraum: Im i30-Wohnzimmer setzt sich der dynamische Auftritt fort – aber nicht marktschreierisch, sondern sehr dezent. Edel wirken beispielsweise der schwarze Dachhimmel und die Sportsitze mit weiß-grauen Nähten. Das Gestühl bietet perfekten Seitenhalt und hohen Komfort. Selbst mehrstündige Autobahnfahrten sind daher im Hyundai i30 "N-Line Plus" kein Problem.

Die Serienausstattung ist üppig und reicht von Zwei-Zonen-Klimaautomatik über beheizbare und vielfach verstellbare Sitze, die elektrische Handbremse bis hin zur Lenkradheizung. Der freistehende 8-Zoll-Touchscreen arbeitet sehr schnell und ist sehr gut ablesbar.

Fahrwerk: Dass dieser i30 kein Blender ist, zeigt sich an der optimierten Abstimmung: Die 18-Zoll-Räder mit 225/40er-Pneus, größeren Bremsscheiben und das sportlich abgestimmte Fahrwerk garantieren jede Menge Fahrspaß und Agilität. Tendenziell ist der i30 "N-Line Plus" straff abgestimmt, der Fünftürer bleibt dabei aber stets komfortabel. Die Version "N-Line Plus" wartet zudem serienmäßig mit einem Notbrems-Assistenten inklusive Fußgängererkennung und Tempowarner mit Verkehrszeichen-Erkennung auf.

Motor: Unter der Haube steckt ein Vierzylinder-Turbobenziner mit 140 PS, der bei Bedarf ordentlich Dampf macht. Wer den Vierzylinder dreht, darf sich über satten Durchzug freuen. Begleitet wird das flotte Vorankommen stets mit einem feinen Auspuffsound. Beste Freunde sind das Triebwerk und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Schaltstufen werden zügig gewechselt – und es ruckelt weder beim Lastwechsel noch beim Schalten.

Fazit: Wer ein sportliches Ausrufezeichen setzen will und gleichzeitig nicht höchste Motorleistung braucht, ist mit dem Hyundai i30 "N-Line Plus" gut bedient. Der Fünftürer ist exzellent verarbeitet und üppig ausgestattet – und der Aufpreis hält sich im Vergleich zum Hyundai i30 "Level 4" mit 2500 Euro im Rahmen.

