Mazda2 mit Kodo-Design: Auffällig unauffällig

Eine behutsame Überarbeitung gönnte Mazda dem Kleinsten aus eigenem Portfolio, dem Mazda2. Die Front und das Heck glichen die Japaner stärker an die weiterentwickelte Designlinie namens Kodo an. Schnörkelloser, einen Hauch unaufgeregter schaut jetzt der Kleine aus. Ohne freilich den Eindruck zu erwecken, langweilig zu sein.

Neue, komfortable Sitze

Die Sitze entwickelte Mazda neu, durch eine "gleichmäßige Druckverteilung" soll ein "ermüdungsfreies, komfortables Fahren" (O-Ton Mazda) nun Alltag sein. Neue Leder-Sitzbezüge stehen ebenfalls im Prospekt (Ausstattung Takumi Plus): blaugrau, weiß oder braun. Insgesamt macht der Mazda2 – und das ist ohnehin typisch für die Japaner – im Innenraum einen hochwertigen Eindruck.

Erstmals erwärmt eine Lenkradheizung an kalten Wintertagen die Hände des Fahrers. Und in der Mitte lassen sich noch immer Befehle per bewährtem Dreh-Drück-Regler erteilen. Dies im Zusammenspiel mit dem riesigen, berührungsempfindlichen Bildschirm in der Mitte. Neu ist auch die Integration von Android Auto und Apple CarPlay, geladen werden muss noch konventionell mit USB-Kabeln. Ebenfalls mit an Bord ist eine Spracherkennung, deren Verständnis aber eingeschränkt ist.

Updates gibt’s auch bei den Assistenz- und Sicherheitssystemen. Der Spurhalteassistent verfügt über eine aktive Lenkunterstützung und einen City-Notbremsassistenten, der Fußgeher auch im Dunkeln erkennt. Apropos dunkel: Das Facelift-Modell rollt serienmäßig mit LED-Scheinwerfern an, darin leuchten nun zwanzig statt elf LED-Einheiten – und dies mit Matrix-Technik. Sensoren helfen wie auch die Rückfahrkamera beim Ein- und Ausparken.

Bis 950 Liter Ladevolumen

Erhältlich ist das Facelift-Modell in den drei Ausstattungslinien Life, Takumi und Takumi Plus.

Das Ladevolumen ist bauartbedingt begrenzt. 280 bis 950 Liter nimmt der Kleine auf, die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 60:40 umklappen.

Marktstart des Mazda2 ist im Februar, der Einstiegspreis liegt bei 14.690 Euro.

Mazda2: der Motor

Ein 1,5-Liter-Vierzylinder treibt den Mazda2 an: wahlweise mit 75 oder mit 90 PS. Beide Aggregate werden von einem Mild-Hybrid-System unterstützt, den Verbrauch nach WLTP gibt Mazda mit jeweils 5,3 Litern Super an. Sowohl der 75- als auch der 90-PS-Motor erfüllen die Abgasnorm 6d.