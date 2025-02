MAN startet in Nürnberg Produktion des letzten Dieselmotors

Das MAN D30 getaufte Aggregat leistet je nach Ausführung bis zu 560 PS, die Kapazität des Nürnberger Werks liegt bei 50.000 Motoren im Jahr, wie MAN Truck & Bus mitteilte. In Nürnberg werden seit über 100 Jahren Dieselmotoren hergestellt. Ein Nachfolgemodell ist nicht geplant, da das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen auf Elektromotoren umschwenkt.

Im Frühjahr soll in Nürnberg auch die Serienproduktion von Batterien beginnen. Im Jahr 2030 soll dann jedes zweite von MAN ausgelieferte Fahrzeug einen emissionsfreien Antrieb haben, wie Vorstandschef Alexander Vlaskamp laut Mitteilung sagte. "Das heißt aber auch, dass wir auf dem Weg der Transformation hin zur Elektromobilität noch lange Zeit sehr effiziente Verbrenner benötigen." In Nürnberg investiere das Unternehmen daher in beide Technologien.

