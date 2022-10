Linzer filtern CO2 aus der Umgebungsluft

Die Krajete GmbH entwickelte mit den Ingolstädtern ein Verfahren, mit dem effizient CO2 aus der Umgebungsluft gefiltert werden kann. Anschließend lässt sich das Kohlendioxid speichern oder für andere Produktionen weiterverwenden.

Filteranlage verfeinert

Wobei die Linzer gemeinsam mit Audi die Direct-Air-Capturing-Technologie verfeinert haben. Die neue Anlage in der Nähe von Linz verwendet anorganisches Filtermaterial, das sehr hoch mit Molekülen beladen werden kann und sehr unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. Damit entfällt zumeist die Vortrocknung der Umgebungsluft, wodurch die Effizienz gesteigert wird und die Kosten reduziert werden. Das heißt: In kürzerer Zeit lässt sich mehr CO2 aus der Umgebungsluft entfernen. Das gewonnene CO2 steht anschließend in hochkonzentrierter Form als Rohstoff für die dauerhafte Speicherung oder für unterschiedlichste industrielle Anwendungen zur Verfügung.

500 Tonnen CO2 pro Jahr

Die aktuell in Betrieb genommene Großanlage in der Nähe von Linz kann pro Jahr 500 Tonnen CO2 filtern. Bis Ende des Jahres wird die Kapazität der Anlage durch ein weiteres Modul auf 1000 Tonnen erhöht. Der Strom, der für den Betrieb der Anlage benötigt wird, stammt aus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Betriebsgelände.

Optimierter Ablauf

"Zunächst haben wir uns aus Effizienzgründen die Prämisse gesetzt, den Prozess bei Umgebungsdruck ablaufen zu lassen. Anschließend haben wir die eingesetzten Adsorbermaterialien und die physikalischen Bedingungen in der Anlage so lange variiert, bis wir den optimalen Durchlauf gefunden haben, das heißt, die maximale Menge CO2 pro Zeiteinheit gefiltert haben", sagt Alexander Krajete, Geschäftsführer des gleichnamigen Technologieentwicklers aus Oberösterreich.

Alexander Krajete Bild: Audi

Die Kosten für die Abscheidung konnten dadurch deutlich gesenkt werden und liegen bereits jetzt im unteren dreistelligen Eurobereich für eine Tonne CO2.

Als nächsten Schritt zur bereits bestehenden Großanlage in Linz prüft die Audi AG aktuell, Quellen mit höheren CO2-Konzentrationen zu erschließen und weitere Emissionen, wie beispielsweise Stickstoffoxide, zu filtern.