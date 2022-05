Leipzig – gutes Image, ausgezeichnete Infrastruktur, hochqualifizierte Arbeitskräfte. "Darum haben wir uns damals, im Jahr 1999, für diesen Standort entschieden", sagt Gerd Rupp, Werks-Boss in der ostdeutschen Stadt. Vor 20 Jahren, am 20. August 2002, liefen die Bänder an. Und Porsche startete an diesem Tag in eine neue Ära. Der viertürige Cayenne feierte seine Premiere. Ein SUV von einer traditionellen Sportwagenmarke? Kann das funktionieren?