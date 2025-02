Lebenszeichen aus der KTM-Motohall: Bier, Kaffee und Yoga

"Bring your family": Auch für Kinder gibt es in der Motohall viel zu entdecken.

"Kaffee und Bier" inklusive Texte von Karl Kraus, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Joachim Ringelnatz oder Karl Valentin – das stand am Donnerstagabend in der KTM-Motohall in Mattighofen auf der "Speisekarte". Mit der musikalischen Lesung der beiden Schauspieler Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner beschreiten die Betreiber des Ausstellungs- und Veranstaltungszentrums alternative Wege, um neue Publikumsschichten zu mobilisieren.