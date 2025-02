Leapmotor: SUV C10 nun auch mit Range Extender

Der kompakte SUV Leapmotor C10 steht bereits mit vollelektrischem Antrieb (420 Kilometer Reichweite) und ab März dann auch mit Range Extender bei den heimischen Händlern.

Das Modell verfügt über eine Traktionsbatterie mit 28,4 kWh Speicherkapazität, die eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 145 Kilometern ermöglicht. Zusätzlich ist ein Verbrennungsmotor mit 1,5 Litern Hubraum verbaut, der als Generator funktioniert, sodass die Gesamtreichweite auf maximal 950 Kilometer steigt.

Aufgeräumtes Cockpit und großes Glas-Panoramadach Bild: Leapmotor

Antrieb über die Hinterräder

Für den Antrieb ist aber immer die 158 kW (215 PS) starke E-Maschine an der Hinterachse verantwortlich. Wenn der Akkustand niedrig ist, springt zur Stromerzeugung der Verbrennungsmotor an, um die Batterie wieder aufzuladen und so die Reichweite zu erhöhen.

Der Akku kann aber auch an einer Wallbox (AC) mit bis zu 11 kW sowie am Schnelllader (DC) mit bestenfalls 65 Kilowatt nachgeladen werden.

Leapmotor C10 REEV: Schnellladen (DC) bis 65 kW Ladeleistung Bild: Leapmotor

Der Fahrer des C10 REEV kann seinen bevorzugten "Energiemodus" über den Hauptbildschirm auswählen und so die Leistung des Fahrzeugs nach seinen Bedürfnissen optimieren. Die verfügbaren Modi beinhalten Optionen, um das elektrische Fahren zu priorisieren oder die Leistung je nach Bedarf zu erhöhen.

Bereits 25 Händlerpartner

25 Händlerpartner gibt es laut Leapmotor-Homepage derzeit in Österreich, vier davon in Oberösterreich: Sulzbacher-Mitterbauer in Pasching, Wipplinger in Mauthausen, Rosenauer in Wallern sowie Hatzmann in Altheim.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.