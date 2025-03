Leapmotor: Neue Marke erstmals beim Autofrühling

Der Linzer Autofrühling steht vor der Tür, kommendes Wochenende heißt es im Design Center wieder zwei Tage lang Probe sitzen, fachsimpeln und gustieren. Bei der ältesten durchgehenden Automesse Österreichs, die seit dem Jahr 1971 stattfindet, wird eine Marke zum ersten Mal zu sehen sein: Leapmotor. Auto Günther bringt die chinesische Marke zum Autofrühling.

Leapmotor zählt zu den am schnellsten wachsenden Autoherstellern in China, im Vorjahr wurden knapp 300.000 Pkw ausgeliefert – eine Verdoppelung gegenüber 2023. Außerhalb Chinas ist der Mehrmarkenkonzern Stellantis für den Vertrieb der Leapmotor-Fahrzeuge zuständig, zu diesem Zweck haben die beiden Unternehmen ein Joint Venture gegründet.

Der 4,73 Meter lange SUV Leapmotor C10 startet ab 37.000 Euro. Bild: Leapmotor

In Europa – und damit auch in Österreich – baut Leapmotor den Vertrieb seit September 2024 auf. Der Start erfolgt einmal mit zwei Modellen, dem vollelektrischen Winzling Leapmotor T03 und dem Kompakt-SUV Leapmotor C10, der wahlweise mit vollelektrischem Antrieb oder als Range-Extender-Variante vorfährt. Beide Modelle werden kommendes Wochenende im Design Center zu sehen sein.

Stadtflitzer ab 19.090 Euro

Den Einstieg in die Modellpalette markiert der 3,62 Meter lange Stadtflitzer T03. Der wendige Fünftürer läuft im Stellantis-Werk Tychy in Polen vom Band und ist damit überhaupt das erste chinesische Elektroauto, das in Europa gebaut wird. Der Kleinwagen mit Frontantrieb, dessen Optik ein bisserl an den viertürigen Smart erinnert, hat eine E-Maschine mit 70 kW (95 PS) und einen Akku mit einer nutzbaren Kapazität von 36 Kilowattstunden (kWh) an Bord.

T03-Cockpit mit großem, mittig verbautem Bildschirm Bild: Leapmotor

Das soll laut WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 265 Kilometern ermöglichen. Nachgeladen wird mit bis zu 6,6 kW an der Wallbox (AC) oder am Schnelllader (DC) mit bestenfalls 45 Kilowatt.

Dreh- und Angelpunkt im Innenraum ist ein mittiger Touchscreen. Stets mit an Bord sind zudem Glas-Panoramadach, Klima und Rückfahrkamera. Ab-Preis: 19.090 Euro.

Zweites Leapmotor-Modell ist der Kompakt-SUV C10. Der 4,73 Meter lange Fünftürer, der in China gebaut wird, bietet einen vollelektrischen (Hinterrad-)Antrieb mit 160 kW (218 PS) Systemleistung und einem 70-kWh-Akku. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 425 Kilometer. Nachgeladen wird mit bis zu 85 kW.

Leapmotor C10: großes Panoramadach, riesiger Bildschirm Bild: Leapmotor

Elektrischer C10 ab 37.000 Euro

Alternativ dazu steht der C10 REEV zur Wahl, ein Plug-in-Hybrid mit einer kombinierten Reichweite von maximal 950 Kilometern. Besonders dabei ist, dass ausschließlich der E-Motor die Hinterräder antreibt. Der Verbrenner erzeugt den Strom, um den Akku aufzuladen. Der 28,4-kWh-Akku kann aber auch an der Wallbox (bis 6,6 kW) bzw. am Schnelllader (bis 65 kW) aufgeladen werden.

Der Leapmotor C10 mit vollelektrischem Antrieb kostet ab 37.000 Euro, der C10 REEV mit Range Extender ist um 2400 Euro teurer.

