Leapmotor: Marktstart mit Kampfpreisen

Den Import übernimmt Stellantis Austria. Zum Start gibt es einmal zwei E-Autos, den Winzling Leapmotor T03 und den kompakten SUV Leapmotor C10.

Der nur 3,6 Meter lange Leapmotor T03 hat einen Elektromotor mit 70 kW/95 PS Systemleistung und einen Akku mit einer Kapazität von 37,3 Kilowattstunden (kWh) an Bord. Die Reichweite beträgt 265 Kilometer. Nachgeladen wird mit bis zu 22 kW an der Wallbox (AC) oder mit bestenfalls 48 kW am Schnelllader (DC). Die Preisliste startet bei 21.490 Euro – nach Abzug der Förderungen bleiben davon 16.090 Euro übrig.

Leapmotor T03, ab 21.490 Euro Bild: Leapmotor

Um den Kaufprozess zu vereinfachen, steht nur eine vollausgestattete Version in der Preisliste. Zur Serienausstattung zählen etwa Panorama-Glasdach, Rückfahrkamera mit Sensoren, elektrische Feststellbremse, schlüsselloses Startsystem und Infotainmentsystem mit 10,1-Zoll-Touchscreen.

T03-Cockpit, zentraler Touchscreen Bild: Leapmotor

Vollelektrischer Kompakt-SUV

Zweites Leapmotor-Modell ist der Kompakt-SUV C10, der 160 kW/218 PS Systemleistung hat. Der Akku mit einer nutzbaren Kapazität von 69,9 Kilowattstunden (kWh) ermöglicht bis zu 420 Kilometer Reichweite. Geladen wird mit 11 kW (AC) oder am Schnelllader mit bis zu 100 kW (DC). Der Kofferraum des Kompakt-SUV hat ein Stauvolumen von 435 Litern. Das Cockpit wird von einem 14,6 Zoll großen Touchscreen dominiert. Die Preisliste startet bei 39.400 Euro. Abzüglich der Förderungen sind es dann 34.000 Euro.

C10 mit 15,4-Zoll-Touchscreen Bild: Leapmotor

17 Händler gibt es laut Leapmotor-Homepage in Österreich, vier davon in Oberösterreich: Sulzbacher-Mitterbauer in Pasching, Wipplinger in Mauthausen, Rosenauer in Wallern und Hatzmann in Altheim.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann