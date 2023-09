Lamborghini mit viertem Modell

Auf der IAA in München zeigten die Italiener die Studie her, die "nah am Serienauto" sei, wie CTO Rouven Mohr verriet. Das Konzeptfahrzeug stellt einen Gran Turismo dar, der als 2+2-Sitzer konzipiert ist. "Mit dem vierten Modell eröffnen wir ein neues Segment: das Ultra GT", sagte Stephan Winkelmann, CEO von Lamborghini. Aber: Auf den Markt kommt der Lanzador erst 2028.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper