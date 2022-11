Ladestationen: Langer Weg zur Vollversorgung

Schnelllade-Pionier Smatrics, an dem unter anderem der Verbund beteiligt ist, zählte nun 13 Punkte auf, um die angepeilte Vollversorgung erreichen zu können. So sei hinderlich, wenn die EU vorschreibe, dass an Schnellladestationen verpflichtend Kreditkarten akzeptiert werden müssen. Der österreichische Weg – das Bezahlen via App – sei beispielgebend. Eine Kreditkarten-Bezahlfunktion an der Ladestation würde den Stromtarif nur verteuern und damit unattraktiv machen. Zudem sei ein einheitlicher Abrechnungsstandard unabdingbar – nach Kilowattstunden und nicht nach Zeit. Weiters erlaube jetzt das "Right to plug" Wohnungsbesitzern ohne Zustimmung der anderen Besitzer eine Ladestation (bis 5,5 kW) zu errichten, nicht geregelt ist die Montage von Schnellladestationen zum Beispiel auf Flächen der Wohnungseigentümerschaft. Auch hier müssten die regulatorischen Hürden abgebaut werden – für Wohnungseigentümer als auch für Mieter.

Für Dienstnehmer, die ihren Firmenwagen daheim laden, müssten Steuererleichterungen geschaffen werden.

Um das Netz durch Schnelllader nicht zu überlasten, müsste die Ladeinfrastruktur standardisiert werden. Aktuell sind Themen von der Netzanfrage bis hin zur Zählermontage österreichweit nicht einheitlich geregelt. Weiters müssten attraktive Flächen für öffentliche Ladestationen zugänglich gemacht werden.