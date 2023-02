Laden in Ried: Alles inklusive

Und zwar nicht nur Wallboxen (AC, bis 11 kW), sondern auch Schnellllader (DC, bis 60 kW). Die Ladepunkte sollen bis Sommer einsatzbereit sein. Wer laden möchte, braucht eine Alveri-Ladekarte, denn das Start-up bietet eine Flatrate an. Um monatlich 58,80 Euro können E-Autofahrer unbegrenzt an den AC-Säulen laden, wer Strom an den AC- und DC-Säulen tanken möchte, muss dafür 94,80 Euro (brutto) pro Monat bezahlen. Das Projekt wird in Kooperation unter anderem mit Energie Ried, Stadt Ried und Wallbox Chargers umgesetzt.

